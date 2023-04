Stand: 17.04.2023 17:33 Uhr Schwerin: Mutmaßlicher Spielbank-Räuber in Untersuchungshaft

Die Polizei hat einen 35-Jährigen wegen eines Überfalls auf eine Spielothek in Schwerin festgenommen. Der Mann sei nach einer Fahndung des Landeskriminalamtes MV am vergangenen Mittwoch in Sachsen-Anhalt aufgegriffen und überführt worden, teilte die Polizei in Schwerin nun mit. Das Amtsgericht habe daraufhin Untersuchungshaft angeordnet. Am 25. September 2022 sollen er und ein mutmaßlicher Komplize, der bereits wegen anderer Taten in Haft sitzt, eine Spielothek im Stadtteil Zippendorf überfallen haben. Geld hätten die beiden dabei nicht erbeuten können.

