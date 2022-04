Schwere Waffen für die Ukraine? So äußern sich Abgeordnete aus MV Stand: 28.04.2022 15:30 Uhr Die Ampelkoalition und die Fraktion von CDU/CSU haben im Bundestag einen Antrag zur Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine verabschiedet. Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SDP) hatte zuvor die Lieferung von etwa 50 Flugabwehrpanzern vom Typ "Gepard" angekündigt.

Mit einer großen Mehrheit von 586 Stimmen haben die Abgeordneten des Bundestags am Donnerstag für den gemeinsamen Antrag von Ampelkoalition und CDU/CSU zur Lieferung schwerer Waffen in die Ukraine gestimmt. Zuvor lieferten sich Regierungsparteien und Opposition eine teilweise heftige Debatte. Befürworter des mit "Frieden und Freiheit in Europa verteidigen - Umfassende Unterstützung für die Ukraine" überschriebenen Antrags forderten die Bundesregierung auf, die "Lieferung benötigter Ausrüstung an die Ukraine fortzusetzen und wo möglich zu beschleunigen". Dagegen stimmten 100 Abgeordnete, 7 enthielten sich.

Lebhafte Debatte auch unter Abgeordneten aus MV

Der Abstimmung war eine lebhafte Debatte vorausgegangen. Der CDU-Abgeordnete Phlilipp Amthor sprach im Anschluss an die Debatte bei NDR MV Live von einem "Eiertanz" des Bundeskanzlers in der Frage um Waffenlieferungen an die Ukraine. Seiner Ansicht nach solle Deutschland "nicht ausbrechen aus dem, was unsere westlichen Partner als gemeinschaftlichen Kurs in Sachen Waffenlieferungen vertreten."

Linke und AfD stimmten gegen den Antrag

Unter anderem Dietmar Bartsch (Die Linke) bezweifelte, dass "mit der Lieferung schwerer Waffen dieser Krieg beendet wird". Außerdem werde seiner Meinung nach "viel zu wenig über diplomatische Vorstöße und Initiativen geredet". Auch der Landesvorsitzende der AfD in Mecklenburg-Vorpommern, Leif-Erik Holm stimmte mit seiner Fraktion gegen den Antrag. Bei NDR MV Live sagte Holm, er halte es für gefährlich, schwere Angriffswaffen in den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine zu entsenden, man müsse dabei auch an die Sicherheit Europas denken. Dies sei seiner Ansicht der "Weg in ein Pulverfass", bei dem man das Ende nicht mehr kontrollieren könne.

