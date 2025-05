Stand: 05.05.2025 16:30 Uhr Baby auf dem Bahnsteig in Neubrandenburg vergessen

Ein allein gelassener Kinderwagen auf dem Bahnhof in Neubrandenburg (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) hat am späten Sonntagnachmittag für einen Einsatz der Bundespolizei gesorgt. Vor Ort bestätigte sich der Verdacht eines Zeugen. In dem Wagen lag ein acht Monate altes Mädchen, das von den Beamten vorsorglich in Obhut genommen wurde. Eine dreiviertel Stunde später meldeten sich die Eltern des Kindes bei der Polizei in Neubrandenburg. Nach ihren Angaben wollten sie mit dem Regionalexpress Richtung Stralsund reisen und wurden von der Abfahrt des Zuges überrascht. Dabei vergaßen sie den Kinderwagen. Nachdem sie den Verlust bemerkten, stiegen sie in Altentreptow aus und fuhren zurück nach Neubrandenburg. Die Polizei übergab danach das Kind zurück an die Eltern.

