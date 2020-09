Stand: 22.09.2020 12:04 Uhr - NDR 1 Radio MV

Schloss Rattey: Weinernte beginnt

Auf dem Weingut Rattey bei Friedland (Kreis Mecklenburgsiche Seenplatte) hat die Ernte begonnen. Winzer Stefan Schmidt rechnet damit, dass die Rekordmenge von 2018 erreicht oder sogar übertroffen wird. In jenem Jahr wurden 25.000 Liter erzeugt. Auch was die Qualität der Trauben angeht, ist der Winzer optimistisch. Auf dem Weingut in Rattey werden auf knapp fünf Hektar weiße und rote Trauben angebaut.| 22.09.2020 12:02