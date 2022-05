Stand: 27.05.2022 06:42 Uhr Schleuse Steinhavelmühle ist wieder befahrbar

Nach acht Monaten Sperrung haben Wassertouristen zwischen Berlin und Mecklenburg wieder freie Fahrt. In der Nähe von Fürstenberg (Landkreis Oberhavel) wird am Freitag um 11 Uhr die neu gebaute Schleuse Steinhavelmühle in Betrieb genommen, die bisher jedes Jahr von rund 26.000 Schiffen passiert wurde. Die Müritz-Havel-Wasserstraße, die Berlin und die Müritz verbindet, war seit September 2021 gesperrt. Boots- und Schiffführer konnten von der Müritz im Norden nur bis Strasen in der Mecklenburgischen Seenplatte schippern, von Süden her aus Oranienburg und Zehdenick war in Fürstenberg Schluss. Die gesamte Erneuerung aller Wasserbauwerke in Steinhavelmühle begann 2019 und soll 2024 abgeschlossen sein. Ziel ist, dass es keine Behinderungen des Tourismus in der Hauptsaison gibt, wozu auch Flusskreuzfahrten gehören. Insgesamt werden an dem Standort 38 Millionen Euro investiert. | 27.05.2022 06:42

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 27.05.2022 | 06:30 Uhr