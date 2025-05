Stand: 17.05.2025 11:21 Uhr Rostock: Deutsche Hochschulmeisterschaft im Kanupolo

Die Deutsche Hochschulmeisterschaft im Kanupolo wird am Sonnabend und Sonntag in Rostock ausgetragen. Nach Angaben der Universität treten acht Teams im Flussbad Rostock an. Neben zwei Teams des Hochschulsports der Universität Rostock seien Teilnehmende aus Köln, Kassel, Aachen und Hannover angereist. Ihr Ziel sei es, am Ende des Wochenendes den Titel Deutscher Hochschulmeister 2025 davonzutragen, den sich im vergangenen Jahr die Kölner Teilnehmenden sichern konnten. Kanupolo kann man sich wie "Handball auf dem Wasser" vorstellen, sagt der Kursleiter an der Universität Rostock, János Zierath. Meisterschaftsspiele finden am Sonnabend zwischen 09:00 und 17:30 sowie am Sonntag zwischen 09:00 und 14:00 statt. Zeitgleich mit der Deutschen Hochschulmeisterschaft werde auch das 15. Rostocker Kanupolo-Turnier ausgetragen, an dem neben den Universitätsteams aus Rostock, Greifswald und Bielefeld auch die Vereine Kanupolo Bremen und WSV Neustrelitz teilnehmen. Bei diesem Turnier sei es allen Teams möglich, unabhängig von ihrer Startberechtigung anzutreten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 17.05.2025 | 08:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock