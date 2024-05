Sanitzer Patriot-Einheit startet per Fähre nach Finnland Stand: 10.05.2024 12:51 Uhr Im Rostocker Überseehafen sind am Nachmittag die letzten Segmente eines Flugabwehr-Raketensystems vom Typ "Patriot" auf eine DFDS-Fähre verladen worden.

Insgesamt werden 50 Fahrzeuge und 40 Container nach Finnland verschifft. Die dazugehörigen 120 Soldatinnen und Soldaten der Flugabwehrraketengruppe 21 Sanitz fliegen am Montag hinterher. Sie beteiligen sich erstmals an einer Deutsch-finnischen NATO-Übung Mitte Mai.

Patriot-Einheiten an drei Orten in Deutschland stationiert

Dabei soll laut Bundeswehr das Zusammenspiel deutscher und finnischer Luftverteidigungssysteme getestet werden. Das deutsche System ist die Patriot, das aus Radar, Gefechtsstand und den Startgeräten besteht. An drei Orten in Deutschland sind Patriot-Einheiten stationiert. Zum Flugabwehrraketengeschwader 1 in Husum gehören die Flugabwehrraketentruppen 21, 24 und 26 in Sanitz, Bad Sülze und Husum.

