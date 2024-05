LNG-Terminal in Mukran soll doch Fracking-Gas aus USA erhalten Stand: 20.05.2024 09:26 Uhr Ein Tanker mit Flüssigerdgas aus den USA soll am Mittwoch am LNG-Terminal in Mukran eintreffen. Die Gemeinde Binz auf Rügen übt Kritik, weil Flüssigerdgas in den USA mit der umweltschädlichen Fracking-Methode gefördert wird.

Noch bevor das LNG-Terminal in Mukran in Betrieb geht, scheint sich eine Befürchtung der Gegner des Projekts zu bestätigen: Der LNG-Tanker "Rias Baixas Knutsen" soll am Mittwoch in Mukran eintreffen. An Bord: US-amerikanisches Flüssigerdgas, wie die Deutsche ReGas als Terminalbetreiber einräumt. Die Brisanz: Das Flüssigerdgas wurde mit hoher Wahrscheinlichkeit über die umweltschädliche Fracking-Methode gefördert, die in Deutschland verboten ist.

ReGas: Kehrtwende bei Lieferanten

Die ReGas hatte in der Vergangenheit mehrfach versichert, an ihren LNG-Terminals in Lubmin und Mukran vornehmlich ungefracktes, also durch konventionelle Bohrungen gefördertes Flüssigerdgas anzulanden. Dieses wird zum Beispiel aus Norwegen oder dem arabischen Raum geliefert. In den USA jedoch läuft ein Großteil der Förderung über Fracking. Von dort importiertes Flüssigerdgas wurde also mit hoher Wahrscheinlichkeit aus Fracking gewonnen. Nun betont die Deutsche ReGas, dass sie als Infrastrukturbetreiber keinen Einfluss auf die Herkunft des Gases habe.

Binz: Empörung über Import

Gegen das Terminal laufen bereits mehrere Klagen. Unter dem Klägern ist auch die Gemeinde Binz. Diese hatte schon vor solchen LNG-Lieferungen gewarnt. Der Sprecher der Bürgerinitiative "Lebenswertes Rügen", Thomas Kunstmann, sagte: "Wenn in den nächsten Tagen US-Fracking-Gas aus den USA in Mukran eintrifft, dann bewahrheiten sich unsere Voraussagen und die Befürchtungen der Bürgerinitiative. Es bleibt völlig egal, wie sich ReGas oder Bundes- und Landespolitik herausreden wollen. Es bleibt skandalös. Wir wollen, dass das Projekt LNG auf Rügen beendet wird." Die Bürgerinitiative erwarte, dass Bund und Land ihrer ökologischen Verantwortung gerecht werden. Fracking-Gas-Lieferungen gingen gar nicht.

Verwendung bereits im Probebetrieb möglich

Der LNG-Tanker aus dem texanischen Ingleside kommt am Mittwoch nach gut zweiwöchiger Fahrt im Hafen von Mukran an. Das Terminal ist zwar noch nicht in den Regelbetrieb gestartet, weil der Betreiber noch Nachweise erbringen musste und auch ein Eilverfahren beim Bundesverwaltungsgericht anhängig ist. Aber auch im Probebetrieb kann das Gas ins deutsche Netz eingespeist werden.

Fracking: In Deutschland reglementiert oder untersagt

Fracking ist eine umweltschädliche Methode der Erdgas-Förderung. Beim Fracking werden Chemikalien eingesetzt, die in Grundwasserspeicher gelangen und diese vergiften können. In Deutschland wird zwischen konventionellem und unkonventionellem Fracking unterschieden. Konventionelles Fracking in tieferen Gesteinsschichten wird in der Bundesrepublik seit Jahrzehnten praktiziert, vor allem in Niedersachsen. Die Fördermethode ist stark reglementiert, aber erlaubt. Als unkonventionelles Fracking werden Fördermaßnahmen bezeichnet, die näher an der Erdoberfläche und damit auch näher am Grundwasser stattfinden. Diese sind komplett verboten.

