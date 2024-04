Soldaten aus Sanitz mit Patriot-System bei NATO-Übung in Finnland Stand: 26.04.2024 08:32 Uhr Die Flugabwehrraketentruppe 21 aus Sanitz ist nach NDR Informationen Teil der ersten deutsch-finnischen NATO-Übung Mitte Mai. Die Soldatinnen und Soldaten aus Mecklenburg-Vorpommern beteiligen sich mit einem Patriot-System.

Geräte und Fahrzeuge sollen per Schiff am 10. Mai vom Rostocker Überseehafen aus nach Finnland starten. Die Soldatinnen und Soldaten fliegen dann ein paar Tage später hinterher. Die Übung dauert zwei Wochen.

Zusammenarbeit soll erprobt werden

Bei dem Einsatz handelt es sich um eine Luftverteidigungsübung. Die Soldaten aus beiden Ländern testen das Zusammenspiel sich ergänzender deutscher und finnischer Waffensysteme - speziell der bodengebundenen Luftverteidigung. Das deutsche System ist die Patriot - bestehend aus Radar, Gefechtsstand und den Startgeräten. An drei Orten in Deutschland sind sie stationiert. Zum Luftabwehrraketengeschwader 1 in Husum gehören die beiden Luftabwehrraketentruppen 21 und 24 in Sanitz und Bad Sülze.

