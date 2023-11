Stand: 23.11.2023 06:31 Uhr Erste Einheiten der Patriot-Kampfstaffeln zurück aus Polen

Der Einsatz von Bundeswehr-Soldaten aus Mecklenburg-Vorpommern nahe der polnisch-ukrainischen Grenze ist beendet. Die ersten Soldaten sind gestern Abend in Torgelow angekommen. In Polen waren sie mit Patriot Luftabwehrsystemen stationiert. Heute wartet dann die letzte Etappe der 1.100 Kilometern langen Reise auf sie. Mit höchstens 60 Kilometern pro Stunde fahren die mehr als 30 großen Lastwagen in Kolonnen Richtung Sanitz und Bad Sülze. Glücklicherweise, so berichtete die Soldaten, sei ihr Einsatz ereignislos gewesen. Sie haben den Luftraum beobachtet und vor allem die Patriot-Systeme instand gehalten. Jetzt hat das polnische Militär die Stellung übernommen.

