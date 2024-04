Stand: 16.04.2024 13:46 Uhr Patriot-Abwehrsysteme werden für Ukraine abgezogen

Die Bundesregierung plant offenbar die Lieferung von weiteren Patriot Flugabwehrraketen an die Ukraine. Diese sollen großteilig von Bundeswehrstandorten in Mecklenburg Vorpommern abgezogen werden. Das schreibt die Ostsee Zeitung am Dienstag unter Berufung auf Bundeswehrkreise. Betroffen sind demnach Systeme aus Bad Sülze und Sanitz. Das Bundesverteidigungsministerium macht "aus Gründen der militärischen Sicherheit" keine weiteren Angaben zu den Plänen oder der möglichen Schwächung der Luftabwehrfähigkeit Deutschlands.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 16.04.2024 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Rostock Bundeswehr