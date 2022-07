Stand: 09.07.2022 06:46 Uhr Rügen: Erfolglose Suche nach Besitzern herrenloser Kleidung

Zahlreiche Einsatzkräfte der Wasserschutzpolizei, der Seenotrettung und der Feuerwehr haben am Freitagabend in der Tromper Wiek vor der Insel Rügen sowie am dortigen Strand nach zwei mutmaßlich vermissten Männern gesucht. Zeugen hatten gegen 20 Uhr zwei Rucksäcke, zwei Paar Schuhe, Kleidung und ein Fahrrad entdeckt. Auch durch den Einsatz eines Polizeihubschraubers mit Wärmebildkameras und zweier Fährtenhunde konnten die Besitzer der Fundsachen nicht entdeckt werden. Die Suche wurde nach rund sechs Stunden abgebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung zum Eigentümer des Fahrrades und der Bekleidung. | 09.07.2022 06:45