Stand: 07.10.2022 07:27 Uhr Rostocker Überseehafen erwartet Öltanker aus Russland

Die "Seahake" hat laut Hafenbericht 30.000 Tonnen Diesel geladen und diese Ladung soll in der Nacht im Rostocker Überseehafen angelandet werden, so das Hafenamt. Es gebe aktuell keine rechtliche Grundlage, Schiffe mit Ölprodukten aus Russland nicht im Rostocker Hafen abzufertigen, heißt es weiter. Voraussetzung ist aber, dass diese Schiffe nicht unter russischer Flagge fahren. Die Seahake fährt für die Reederei “German Tanker”, also unter deutscher Flagge. Ein generelles Embargo für Ölprodukte wie Diesel aus Russland wird erst Anfang Februar greifen. Das Hauptzollamt in Stralsund erklärte weiter, dass kurzfristige und einmalige Geschäfte, die vor diesem Datum abgeschlossen wurden, noch bis zum Stichtag abgewickelt werden dürfen.

