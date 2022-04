Stand: 27.04.2022 06:40 Uhr Rostock: Zweijähriger Gorilla "Moyo" im Zoo gestorben

In der Nacht zu Montag ist der zweijährige Gorillajunge "Moyo" nach einer Operation im Rostocker Zoo gestorben. Er habe an schweren Darmwandveränderungen gelitten, teilte der Zoo am Dienstag mit. "Die Gorillagruppe konnte am Montag Abschied vom kleinen Moyo nehmen. Auch das Zooteam ist traurig und bestürzt über den Tod des kleinen fröhlichen Gorillajungen", sagte Zoodirektorin Antje Angeli. Nach Moyos Tod leben im Zoo Rostock noch acht Gorillas. | 27.04.2022 06:40 Uhr