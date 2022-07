Rostock: Transferzentrum für klimaneutrale Wirtschaft eröffnet Stand: 05.07.2022 07:05 Uhr Der Fokus des Transferzentrums soll auf dem Thema Wasserstoff und der emissionsfreien Schifffahrt liegen. Es hat rund 12 Millionen Euro gekostet, die Bauzeit betrug zweieinhalb Jahre.

Um wissenschaftliche Erkenntnisse schnell in kleine und mittlere Unternehmen zu bringen, ist in Rostock ein Transferzentrum am Leibniz-Institut für Katalyseforschung (Likat) eröffnet worden. Dabei geht es vor allem um Wasserstofftechnologien und die Nutzung von Kohlendioxid in der Wirtschaft.

Emissionsfreie Schifffahrt im Fokus

Das neue Zentrum soll praxisnahe Ergebnisse beispielsweise für die Werftindustrie liefern, so Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) gestern bei der Eröffnung. Schwerpunkt der Forschung ist vor allem eine künftig emissionsfreie Schifffahrt. Außerdem ist das LIKAT-Zentrum Teil der im Aufbau befindlichen "Forschungsfabrik Wasserstoff" in Rostock. Sie soll zum Beispiel klären, wie grünes Methanol konkret in Motoren oder Brennstoffzellen eingesetzt werden kann, um fossile Brennstoffe abzulösen.

Wasserstoff im Seehafen produzieren

Der Bau des neuen Transferzentrums am Leibniz-Institut für Katalyse hat rund 12 Millionen Euro gekostet, die Bauzeit betrug zweieinhalb Jahre. Das Institut ist auch am Bau einer Wasserstoff-Produktionsstätte im Seehafen Rostock beteiligt.

