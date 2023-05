Stand: 07.05.2023 18:13 Uhr Rostock Seawolves bezwingen Ludwigsburg in der Verlängerung

Basketball-Bundesligist Rostock Seawolves hat am Sonntag seine erste Spielzeit im Oberhaus mit einem Heimerfolg abgeschlossen. Das Team von Cheftrainer Christian Held bezwang in der Stadthalle MHP Riesen Ludwigsburg mit 92:87 (42:38, 79:79) nach Verlängerung und hat damit die Play-off-Runde als Neunter knapp verpasst. Nach dem 86:116 (46:51) bei Ratiopharm Ulm am Freitagabend hatte Rostock keine Chance mehr, noch auf den letzten freien Play-off-Platz vorzustoßen. Aber: Die Seawolves dürfen als Tabellenneunter an Entscheidungsspielen für den Europapokal teilnehmen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 07.05.2023 | 17:40 Uhr