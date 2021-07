Rostock: Kreuzfahrtschiff "Seaview" erstmals in Warnemünde Stand: 23.07.2021 17:04 Uhr Das Kreuzfahrtschiff "Seaview" der Reederei MSC Cruises hat zum ersten Mal Rostock angelaufen. Bis Oktober wird das Schiff Warnemünde jeden Freitag auf seiner Ostsee-Route besuchen.

Zum ersten Mal liegt das Kreuzfahrtschiff "Seaview" der Reederei MSC Cruises am Passagierkai in Rostock-Warnemünde - ein neuer Stopp auf der Ostsee-Route. Die Hansestadt und ihr Seebad seien beliebte Urlaubsziele, so die Reederei.

Zwölf Anläufe bis zum 8. Oktober

Bis Oktober wird das Schiff nun jeden Freitag zwischen 7 und 20 Uhr Warnemünde besuchen. Währenddessen können Gäste auf- und absteigen oder corona-gerecht organisierte Landausflüge wahrnehmen. Rostock-Port-Chef Jens Aurel Scharner zeigte sich erfreut: "Erstmalig begrüßen wir am 23. Juli das Kreuzfahrtschiff 'MSC Seaview' in Warnemünde und freuen uns bis zum 8. Oktober auf zwölf Anläufe." Die Kreuzfahrt-Schifffahrt nehme nach fast 18 Monaten Pause langsam wieder Fahrt auf, so Scharner weiter.

Weiter über Visby nach Stockholm

Am Abend verlässt die "MSC Seaview" Rostock wieder Richtung Visby in Schweden. Die Hauptstadt der Ostseeinsel Gotland ist UNESCO Weltkulturerbe. Nächster Stopp auf der Route ist die schwedische Hauptstadt Stockholm.

