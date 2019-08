Stand: 16.08.2019 11:52 Uhr

Rostock: Kran-Gigant im Hafen in Betrieb

Im Überseehafen von Rostock ist heute einer der größten landgebunden Kräne der Welt in Betrieb genommen worden. Das teilte das Wirtschaftsministerium mit. Der Stahl-Gigant ist bis zu 164 Meter hoch, wiegt massige 5.500 Tonnen. Die Maschine mit der Bezeichnung TCC 78000 steht auf dem Gelände des Kranherstellers Liebherr-MCCtec. Für das Unternehmen sind in Rostock derzeit mehr als 1.600 Mitarbeiter tätig.

Stahlungetüm bewegt sich auf 30 Meter breiten Schienen

Der Schwerlastkran hat laut Unternehmensangaben eine Hublast von bis zu 1.600 Tonnen - das entspricht 1.600 ausgewachsenen Elefanten oder 32 großen Flugzeugen vom Typ Airbus 321. Die maximale Hubhöhe beträgt 112 Meter. Das Ungetüm bewegt sich auf 30 Meter breiten Schienen auf 420 Metern Länge zwischen dem Werksgelände und der angrenzenden Kaikante.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Liebherr will den Kran für das Verladen größerer Kräne auf seinem Werksgelände nutzen. So soll der TCC 78000 noch in diesem Jahr den größten Offshorekran, den Liebherr je gebaut hat, auf ein Spezialschiff verladen. Die Maschine soll aber auch anderen ortsansässigen Unternehmen die Möglichkeit geben, Güter zu verladen und beispielsweise auch bei Umbauten oder Reparaturen von Schiffen und Plattformen zum Einsatz kommen. Rostock-Port-Chef Gernot Tesch zeigte sich erfreut von dem neuen Schwerlastkran. Er eröffne den Kunden des Rostocker Hafens ganz neue Verladedimensionen, so Tesch.

Glawe: Stärkung des Wirtschaftsstandortes

"Der Schwerlastkran ist eine erhebliche Aufwertung für die Infrastruktur im Rostocker Hafen", sagte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU). Dies werde auch der Ansiedlung weiterer Unternehmen aus dem verarbeitenden Gewerbe zugute kommen, glaubt der Minister. "Das stärkt den Wirtschaftsstandort insgesamt."

Weitere Informationen Seehafen zieht positive Halbjahresbilanz Der Seehafen Rostock hat für das erste Halbjahr 2019 eine positive Bilanz gezogen. Bis zum Juni wurden 13,3 Millionen Bruttotonnen Fracht umgeschlagen, ein Plus von 2,3 Prozent. mehr Liebherr bündelt maritime Sparte in Rostock Beim Kranhersteller Liebherr in Rostock haben neue Ingenieure ihre Arbeit aufgenommen. Das Unternehmen plant, den Standort zum Kompetenzzentrum für maritime Kräne auszubauen. mehr

