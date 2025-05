Stand: 18.05.2025 13:41 Uhr Rittertag des Johanniterordens in Anklam

Die Anklamer haben an diesem Wochenende einen kleinen Hauch von Mittelalter spüren können. Die Johanniterritter aus Mecklenburg und Pommern haben sich in der Stadt zu ihrem Rittertag getroffen. Vergleichbar ist diese Veranstaltung mit einem Vereinstreffen, eben nur, dass ihre Mitglieder Ritter genannt werden. Am Sonntagvormittag sind die rund 260 Frauen und Männer in langen, schwarzen Mänteln durch den Mittelgang der Marienkirche von Anklam (Kreis Vorpommern-Greifswald) geschritten, um einen Gottesdienst zu feiern. Sie selbst verstehen sich als Christen, die mit den Waffen des Glaubens für eine bessere Welt eintreten. Unter anderem unterstützt der Johanniterorden in Vorpommern die Kinder- und Jugendarbeit der Kirche. Die evangelische Ordensgemeinschaft ist mehr als 900 Jahre alt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nordmagazin | 18.05.2025 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald