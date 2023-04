Stand: 02.04.2023 10:10 Uhr Rostock: HMT bildet Lehrer-Seiteneinsteiger aus

Mit zwei Studiengängen für Seiteneinsteiger will die Rostocker Hochschule für Musik und Theater (HMT) dem Lehrermangel in künstlerischen Fächern entgegenwirken. In zwei Semestern können Interessierte lernen, Musik oder Theater zu unterrichten. Wer sich einschreiben möchte, sollte bereits über einen Hochschulabschluss und mindestens ein Jahr Berufserfahrung verfügen. Seit dem Sommersemester werden die beiden Studiengänge "Musik unterrichten" und "Theater unterrichten" angeboten und 25 Studierende bereiten sich darauf vor, den Abschluss Master of Arts in diesem Bereich abzulegen.

