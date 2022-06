Rostock: Feierliche Übergabe des neuen Notfallzentrums der Unimedizin

Stand: 02.06.2022 05:50 Uhr

In Rostock wird das seit 2015 in Bau befindliche Notfallzentrum eingeweiht. Mecklenburg-Vorpommern hat rund 185 Millionen Euro in das größte Bauprojekt des Landes investiert.