Stand: 28.10.2020 09:51 Uhr Rostock: Bankangestellte verhindern Enkeltricks

Aufmerksame Bankangestellte haben zwei Senioren in Rostock vor dem Verlust von 52.000 Euro bewahrt. Laut Polizei wollten eine 84-jährige Frau und ein 83 Jahre alter Rostocker unabhängig voneinander Geld abheben, um angeblichen Verwandten aus vorgetäuschten Notlagen zu helfen. Die Mitarbeiter in zwei Filialen durchschauten die Maschen. Bei der 84-Jährigen hatte ein Mann angerufen, der sich als Sohn ausgab. Er habe einen Unfall gehabt und müsse 30.000 Euro Kaution zahlen. Bei dem 83-Jährigen hatte sich ein angeblicher Enkel gemeldet, der 22.000 Euro erbat, um Schäden aus einem Unfall zu regulieren. Insgesamt hatte die Rostocker Polizei in einem kurzen Zeitraum etwa 40 solcher Betrugsanrufe registriert. | 28.10.2020 09:50