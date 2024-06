Stand: 10.06.2024 15:20 Uhr Rerik: Mann sticht auf Wohnungstür ein

Im Ostseebad Rerik (Landkreis Rostock) soll am Sonntagabend ein Neffe seinen Onkel während einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem Messer angegriffen haben. Das 63-jährige Opfer flüchtete daraufhin hinter eine Tür, auf die sein 33-jähriger Neffe eingestochen habe. Der Onkel blieb bei der Auseinandersetzung unverletzt und alarmierte den Notruf, wie die Polizei am Montag mitteilte. Aufgrund seiner psychischen Verfassung wurde der Neffe vorläufig festgenommen und in eine Klinik eingewiesen. Am kommenden Montag soll die Kriminalpolizei die Ermittlungen zu den bislang unklaren Hintergründen aufnehmen.

