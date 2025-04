Stand: 26.04.2025 10:00 Uhr Feuerwehr-Nachwuchs des Landkreises misst sich in Jarmen

In Jarmen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) messen sich am Sonnabend fast 800 Kinder und Jugendliche beim Kreisjugendfeuerwehrmarsch. Die rund 80 Teams kommen zum Beispiel aus Lubmin, Pasewalk, Greifswald und Zinnowitz. Die Feuerwehr Jarmen ist Gastgeber und stellt auch eine eigene Mannschaft. Start ist am Zarrenthiner Kiessee. Von dort aus marschieren die Mädchen und Jungen zusammen mit ihren Betreuern eine Strecke von rund sechs Kilometern und lösen verschiedene Aufgaben. Es geht beispielsweise darum, wer die meisten Kegel mit umwirft, wer die besten Knoten macht oder wer sich die meisten Symbole beim Feuerwehr-Memory merken kann. Der Marsch endet wieder am Kiessee. Dort erwartet die Teilnehmer dann ein Mittagessen, ein Rahmen-Programm und die Siegerehrung. Kreisjugendwart Erfried Firtzlaff sagt, es gehe darum, den Wettkampfgeist bei den Nachwuchs-Feuerwehrleuten zu steigern. Die Kinder und Jugendlichen sollen sich aber auch untereinander kennenlernen und austauschen.

24-Stunden Feuerwehrübung in Anklam

Auch die Jugendfeuerwehren des Altkreises Anklam sind im Einsatz. Zusammen mit der Hansestadt Anklam absolvieren sie seit Freitagabend eine 24-stündige Übung. Überall im Stadtgebiet sind deshalb immer wieder Sirenen zu hören. Unter anderem ging es am Einsatzort am Bahnhof um die korrekte Montage von C-Schläuchen.

