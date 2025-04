Wahl des Vorstandes: FDP trifft sich zum Landesparteitag in Linstow Stand: 26.04.2025 07:06 Uhr Für die Wahl des neuen FDP-Landesvorstands gibt es derzeit einen Kandidaten: der amtierende Vorsitzende René Domke. Es gibt aber Vorschläge für struktuelle Änderungen wie eine Doppelspitze.

Zentraler Programmpunkt des FDP-Landesparteitags in Linstow (Landkreis Rostock) ist die Wahl eines neuen Landesvorstands. Der bisherige Vorsitzende René Domke tritt erneut an - aktuell ohne Gegenkandidaten. Außerdem stehen mehrere Anträge auf der Tagesordnung, darunter Vorschläge für strukturelle Änderungen, wie etwa eine mögliche Doppelspitze.

Bundestagswahl: FDP in MV unter Bundesdurchschnitt

Als Gastredner ist auch der frühere FDP-Fraktionschef im Bundestag, Christian Dürr, angekündigt. Der Parteitag findet in einer schwierigen Lage statt: Bei der Bundestagswahl verpasste die FDP den Einzug in den Bundestag. In Mecklenburg-Vorpommern lag sie mit weniger als drei Prozent deutlich unter dem Bundesschnitt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 26.04.2025 | 07:00 Uhr