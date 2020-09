Stand: 08.09.2020 07:09 Uhr - NDR 1 Radio MV

Corona: Bald 7.500 Zuschauer bei Hansa-Heimspielen?

In Mecklenburg-Vorpommern sollen sich die Tore von Stadien und Sporthallen wieder für mehr Zuschauer öffnen. Auf der heutigen Kabinettssitzung will die Landesregierung dafür die bisher geltenden Beschränkungen lockern. In Gesprächen mit Vertretern der Profi-Vereine im Land waren zuvor die Möglichkeiten für eine Aufstockung der zulässigen Besucherzahlen erörtert worden.

Drese: Schlüssige Hygienekonzepte der Vereine

Nach Einschätzung von Sportministerin Stefanie Drese (SPD) haben die Vereine schlüssige Hygienekonzepte vorgelegt. Somit könnten sich mit Beginn der neuen Spielzeit bei weiterhin niedrigen Corona-Neuinfektionen im Land die Ränge wieder langsam füllen. Die vorige Saison im Profisport war wegen der Corona-Pandemie weitgehend ohne Publikum zu Ende gebracht oder gar abgebrochen worden. Die aktuelle Corona-Verordnung des Landes Mecklenburg-Vorpommern lässt in Hallen maximal 400 und unter freiem Himmel höchstens 1.000 Besucher zu.

Hansa-Heimspiele wohl mit 7.500 Zuschauern

Die erste Veranstaltung mit deutlich mehr Fans könnte die Erstrunden-Partie von Hansa Rostock im DFB-Pokal am 13. September gegen den VfB Stuttgart im Ostseestadion sein. Nach Informationen von NDR 1 Radio MV dürfen bei Heimspielen des Fußball-Drittligisten 7.500 Zuschauer ins Stadion. Begegnungen der Basketballer der Rostock Seawolves dürfen von 1.450 Fans besucht werden und bei Spielen der Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin können 1.000 Zuschauer in die Arena. Bei den Hallensportarten ist davon auszugehen, dass das Tragen eines Mund- Nasen-Schutzes verpflichtend ist. Noch nicht geklärt ist die genaue Zuteilung der Eintrittskarten.

