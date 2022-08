Prozess wegen gemeinschaftlichen Mordes in Neubrandenburg Stand: 16.08.2022 06:01 Uhr Am Landgericht Neubrandenburg beginnt heute ein Prozess wegen gemeinschaftlichen Mordes an einem 30 Jahre alten Mann. Die beiden Angeklagten sollen sich in ihrer Ehre verletzt gefühlt haben.

Wegen des Vorwurfs des gemeinschaftlichen Mordes an einem 30-jährigen Mann beginnt heute am Landgericht Neubrandenburg der Prozess gegen einen 19-jährigen Iraner und einen 16-jährigen Jugendlichen aus Afghanistan. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, einen 30-jährigen Mann aus Afghanistan am 7. Februar in Neubrandenburg nach einem zunächst verbalen Streit getötet zu haben. Anlass der Attacke war laut Staatsanwaltschaft, dass das spätere Opfer eine Freundin des einen Angeklagten als "Schlampe" beleidigt haben soll. Das Opfer sei "wegen einer Ehrverletzung aus niederen Beweggründen getötet worden". Die Tat auf einem Spazierweg am Oberbach sei deshalb als gemeinschaftlicher Mord zu werten.

Passant ging dazwischen

Die Angeklagten sollen das Opfer unter anderem mit einem Holzstamm geschlagen und ihn dann, als er schon am Boden lag, getreten und geschlagen haben. Als ein Passant dazwischen ging, wurde er von den beiden Jugendlichen laut Anklage bedroht, bevor sie flohen. Das Opfer hatte schwerste Kopfverletzungen und starb trotz schneller medizinischer Hilfe am 18. Februar in einer Klinik. Ein Urteil wird frühestens im September erwartet. Der Prozess wird nach Angaben des Gerichts unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt werden.

