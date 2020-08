Stand: 04.08.2020 06:27 Uhr - NDR 1 Radio MV

Prozess: Schussfähige Sowjet-Jets im Museum?

Vor dem Amtsgericht Neubrandenburg wird von heute an wegen mutmaßlicher Verstöße gegen Waffengesetze verhandelt. Angeklagt ist der Vereinsvorsitzende einer privaten Luftfahrtausstellung in Neuenkirchen bei Neubrandenburg. Dem 57-Jährigen wird unter anderem vorgeworfen, dass er Waffen an auf dem Vereinsgelände ausgestellten Flugzeugen nicht ordnungsgemäß unbrauchbar gemacht hat.

Bundeswehr-Experte als Gutachter vor Gericht

So sollen etwa an zwei alten sowjetischen Kampfflugzeugen noch schussfähige Bordkanonen montiert gewesen sein - unter anderem an einem Jagdbomber vom 1976 in Dienst gestellten Typ Su-22. Der Angeklagte bezweifelt angesichts des Alters und des Zustandes der Ausstellungsstücke die Verwendungsfähigkeit der Waffen. Klarheit soll ein Mitarbeiter des Militärhistorischen Museums der Bundeswehr schaffen. Er ist als Gutachter in dem Prozess geladen. Das Urteil wird noch heute erwartet.

Kampfflugzeuge und zivile Maschinen

Auf dem Gelände des 1998 gegründeten Interessenvereins Luftfahrt in Neuenkirchen stehen neben Kampfflugzeugen und -hubschraubern auch zahlreiche zivile Maschinen. Dazu kommt eine Sammlung zur Luftfahrtgeschichte.

