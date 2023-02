Protest gegen Flüchtlingsunterkunft in Greifswald eskaliert Stand: 28.02.2023 05:43 Uhr Im Greifswalder Ostseeviertel ist eine Demonstration gegen eine geplante Unterkunft für 500 Geflüchtete eskaliert. Die Polizei musste den Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) beschützen.

Hunderte Menschen haben am Montag im Greifswalder Ostseeviertel gegen eine dort geplante Unterkunft für Geflüchtete demonstriert. Etwa 500 Demonstranten hatten sich am Ort der geplanten Unterbringung versammelt. In einer Schule in unmittelbarer Nähe fand zeitgleich eine Sitzung der Ortsteilvertreter statt. Kurzfristig nahm dort auch der Greifswalder Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) teil.

Eine Kette von Beamten schützte den OB

Laut Polizei wollten mehrere Demonstranten den Oberbürgemeister konfrontieren, als dieser das Schulgebäude verließ. Es sei "gefährlich" für Fassbinder geworden. Die Polizei musste ihn eigenen Angaben nach mit einer Kette aus Beamten vor den aggressiven Versammlungsteilnehmern schützen. Nur durch körperliche Gewalt und den Einsatz eines Schlagstocks gelang es den Beamten, Fassbinder unbehelligt von der Sitzung zu eskortieren.

Die Polizei erstatte mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz und des Zündens von Pyrotechnik. Im Internet waren nach Angaben der Polizei zuvor bereits Aufrufe zu einer Versammlung vor Fassbinders Haus aufgetaucht.

Ortsteilvertreter und Kreistag uneinig

Die Ortsteilvertretung sprach sich bei der Sitzung einstimmig gegen die geplante Unterkunft aus. "Wir wollen die Unterkunft nicht an diesem Standort", sagte der Vorsitzende Uwe Liedtke (CDU). Man wolle Geflüchteten zwar helfen, halte aber sowohl die Dimensionen als auch den Standort des Projekts für falsch.

Unterdessen machte der Kreistag Vorpommern-Greifswald am Montagabend den Weg frei für die Pläne. Eine knappe Mehrheit der Abgeordneten stimmte einer Dringlichkeitsvorlage der Verwaltung zu, damit der Landkreis die geplante Unterkunft für rund neun Millionen Euro aufstellen kann.

