Stand: 15.05.2025 09:34 Uhr Rubenow-Medaille für Lenker und Gestalter der Unimedizin Greifswald

Beim Stadtempfang der Hansestadt Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist Prof. Heyo Kroemer mit der Rubenow-Medaille geehrt worden. Sie ist die höchste Auszeichnung, die die Stadt traditionell am 14. Mai, dem Jahrestag ihrer Gründung, verleiht. Der frühere Dekan der Medizinischen Fakultät habe in seiner Amtszeit in entscheidender Weise dazu beigetragen, die Universitätsmedizin in Greifswald zu erhalten und auch zukunftsfähig zu machen, erklärte Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Bündnis90/Die Grünen). Der Pharmakologe Kroemer kommentierte die Auszeichnung gegenüber dem NDR mit Bewegung. "Das ist schon für mich was sehr Besonderes. Ich hänge an Greifswald. Ich war von 1998 bis 2012 hier und wir haben mit einer Gruppe damals junger Leute in der Universitätsmedizin und Nachbarfakultäten den Standort Greifswald weiterentwickeln können. Sichtbare Zeichen dafür sind bestimmte infrastrukturelle Einheiten, es steht ein komplett neues Klinikum draußen am Beitzplatz und verschiedene Institute. Und in diesem Zeitraum hat einfach eine Gruppe von Leuten diesen Standort, der ja ein bisschen abseits liegt, sehr weit nach vorne bringen können." Heute leitet Kroemer die Charité in Berlin.

Silberner Greif und Ehrenbuch

Drei Greifswalder wurden mit dem Silbernen Greif geehrt. Karin Niemann für ihr Engagement im Hospizdienst, Bernd Lieschefsky, der sich auf unterschiedlichste Weise für den Ortsteil Ladebow einsetzt und Hannelore Wienrich, die den Rudersport auf verschiedenen Ebenen unterstützt. In das Ehrenbuch der Hansestadt Greifswald haben sich eingetragen: Wolfgang Schmidt für seine Tätigkeit bei der Greifswalder Sternwarte, Juliane Leexow, die sich im Ortsteil Schönwalde II engagiert und Wolfgang Witt vom Förderkreis für das Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium. Greifswald hatte am 14. Mai 1250 das Stadtrecht erhalten und feiert das 775. Jubiläum bis zum 18. Mai mit einem Stadtfest.

