15.05.2025 06:55 Uhr Neubrandenburg: Linienschiff "Uns Fritzing" startet in die Saison

Das Linienschiff „Uns Fritzing“ der Stadtwerke Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) startet am Donnerstag - zwei Wochen später als üblich - in die Saison. Grund dafür waren Personalprobleme, so eine Sprecherin der Stadtwerke. Mittwochs bis sonntags fährt "Uns Fritzing" nun zweimal täglich auf dem Tollensesee. Vom Anleger am Badehaus zu den Haltestellen Wassersportzentrum, Gatsch Eck, Klein Nemerow, Alt Rehse, Nonnenhof und zurück. In der Hauptsaison gibt es auch Fahrten bis auf die Lieps.

