Familie Wartmann: Seit Generationen der Landwirtschaft verschrieben Stand: 14.05.2025 16:03 Uhr Familie Wartmann lebt schon seit dem 18. Jahrhundert in Börzow in Mecklenburg-Vorpommern. Bis vor Kurzem waren es vier Generationen auf dem Lindenhof. Jetzt führt Peter Jacob Wartmann zusammen mit seiner Verlobten Theresa Timm den Biobetrieb.

Der traditionsreiche Lindenhof liegt mitten in Börzow (Landkreis Nordwestmecklenburg) im idyllischen Stepenitztal. 2006 hat das junge engagierte Paar den Betrieb auf Bio umgestellt. Sie produzieren jetzt Getreide, Eier und halten Angusrinder nach den höchsten Bio-Standards Demeter und Biopark. Ihre beiden kleinen Kinder spielen auf dem Hof, Mutter Anke Wartmann schaut nach den Enkeln. Auch Peters Schwester Susanne wohnt mit Mann und Kindern auf dem Hof und hilft im Büro.

Familie mit langer Tradition

Die Familie blickt auf eine lange Tradition zurück, erklärt Peter Jacob. "Hier auf diesem Hof sind wir seit 1955. Auf dem Hof meiner Vorfahren in Volkenshagen seit Ende des 18. Jahrhunderts. Mein Uropa und Ururopa hießen auch Peter Jacob, so wie ich und mein Sohn jetzt auch." Tradition sei in seiner Familie immer wichtig gewesen.

Aufgaben in der Familie sind klar verteilt

Arbeit gibt es reichlich. Die Aufgaben sind klar verteilt: 200 Angusrinder müssen versorgt werden. Jetzt im Mai bekommen die Mutterkühe gerade ihre rot-braunen Kälbchen. Die sind der Job von Peter Jacob. Die studierte Landwirtin Theresa kümmert sich vor allem um die 1950 Hühner in den mobilen Ställen. Mit ihrer kleinen Tochter Linda Käthe auf dem Arm schwärmt sie vom Leben und Arbeiten in der Familie: "Ich könnt mir gar nichts anderes vorstellen, weil wir uns gegenseitig immer unterstützen und helfen können. Auch mit den Kindern ist es super, weil ich meine Kinder bei Oma immer in bester Betreuung weiß."

Internationaler "Tag der Familie" am 15. Mai Die Vereinten Nationen (UN) riefen den Internationalen Tag der Familie 1993 aus. Gemeinsam mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wollen die UN jährlich am 15. Mai auf die Bedeutung der Familie für die Gesellschaft hinweisen. Familien seien die grundlegendsten Einheit jeder Gesellschaft, sie vermitteln Werte und Normen, stiften Zusammenhalt und Sicherheit. Die praktische, wirtschaftliche Bedeutung der Familien wird beim Blick auf Familienbetriebe deutlich. In Mecklenburg-Vorpommern arbeiten in 2850 (von insgesamt 4750) Agrarbetrieben Familienmitglieder zusammen.

Frühstück und Mittag gemeinsam mit den Angestellten

Auf 600 Hektar baut das junge Paar Getreide in Demeter- und Biopark-Qualität an. Das Futter für die Legehennen wächst zum größten Teil auf den eigenen Feldern. Frühstück und Mittagessen: Das gibt es immer zusammen mit den drei Angestellten und der Auszubildenden. Für Kochen, Kinderbetreuung und das Büro ist Anke Wartmann zuständig, die auf dem Hof auch immer noch Chefin ist.

Familie macht auch noch Urlaub zusammen

Die 61-Jährige hatte den Lindenhof zusammen mit ihrem kürzlich verstorbenen Mann wieder aufgebaut. Und Anke Wartmann freut sich, dass Sohn und Schwiegertochter die Tradition weiterführen. "Was Besseres gibt es gar nicht für mich. Bei uns war es ja anders. Meine Eltern, die konnten ja den Betrieb nicht weiterführen, weil dann Sozialismus war. Und ich und mein Mann hatten dann die Möglichkeit, das nach dem Krieg zu machen. Und das Allerschönste ist jetzt, dass mein Sohn und seine Partnerin diesen Betrieb mit so viel Liebe weiterführen."

Der Eindruck einer harmonischen Familie scheint wirklich zu stimmen - immerhin fahren alle auch noch zusammen in den Urlaub.

