Heute kurzzeitig kein Radioempfang im Raum Rostock

Wegen einer Bauwerksprüfung am Sender im Rostocker Stadtteil Toitenwinkel ist am Donnerstag im Raum Rostock der Empfang aller NDR-Radioprogramme kurzzeitig gestört. Betroffen sind NDR 1 Radio MV, NDR 2, NDR Kultur, NDR Info und N-JOY. Auch der Empfang mit DAB+ ist betroffen. Konkret in der Zeit von 13 bis 16 Uhr. Auch alle übrigen Radioprogramme können in dieser Zeit nicht abgestrahlt werden. Die Reichweite des Senders in Toitenwinkel geht im Osten etwa bis Marlow und Bad Sülze und im Süden bis etwa nach Schwaan. Wegen einer ebenfalls unterbrochenen Weiterleitung kann auch der Bereich zwischen Güstrow und Krakow am See von der Störung betroffen sein. Online im Livestream sind alle NDR Sender ununterbrochen weiterhin abrufbar.

