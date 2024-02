Stand: 06.04.2019 10:41 Uhr Prerow: Planungen für Inselhafen fast abgeschlossen

Die Planungen für den Inselhafen Prerow und das anschließende Genehmigungsverfahren sind nahezu abgeschlossen. Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) stellte den Entwurf am Freitagabend auf einer Informationsveranstaltung im Kulturkaten "Kiek In" in Prerow vor.

Gegner üben erneut Kritik - Bürgermeister verständnislos

In einer teilweise hitzig geführten Diskussion haben Gegner des Hafens erneut ihre Skepsis deutlich gemacht. Sie kritisierten unter anderem die Belastung für die Umwelt und eine fehlende landseitige Infrastruktur. Prerows Bürgermeister René Roloff (parteilos) zeigte für die erneute Diskussion kein Verständnis. Man solle jetzt gemeinsam konstruktiv an der Verwirklichung arbeiten, so der Bürgermeister.

Liegeplätze für Sportbootfahrer, Seenotretter und Fischer

Nach Vorplanung und Hinweisen der Gemeinde hatte sich das Ministerium für die etwas größere Variante eines Inselhafens mit 44 Liegeplätzen für Sportbootfahrer, Seenotretter und Fischer entschieden. Die Kosten für den Bau wurden bislang mit rund 29 Millionen Euro beziffert. Diese und auch die Betriebskosten will das Land tragen. Im Frühjahr will das Umweltministerium die Planungsunterlagen auslegen. Damit beginnt dann das öffentliche Genehmigungsverfahren.

Einweihung 2021 geplant

Backhaus geht davon aus, den Hafen im Herbst 2021 einzuweihen. Der Bau des Hafens an der Prerower Seebrücke ist notwendig, weil der Nothafen am Darßer Ort geschlossen werden soll. Er liegt mitten in der Zone mit dem höchsten Schutzstatus im Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft.

