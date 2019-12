Stand: 11.12.2019 15:46 Uhr

Postauto-Raub in Friedland: Täter gefasst

In Salow bei Friedland (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist eine Postzustellerin von zwei jungen Männern niedergeschlagen und schwer verletzt worden. Anschließend flüchteten die 19 und 20 Jahre alten Männer und lieferten sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei, wie eine Sprecherin der Polizei Neubrandenburg bestätigte.

Nach Unfall bei Jarmen gefasst

In der Region Jarmen kamen die tatverdächtigen jungen Männer von der Straße ab und fuhren in einen Straßengraben. Zuvor hatten sie bei ihrer etwa 60 Kilometer langen Flucht neun Streifenwagen der Polizei gerammt. Die Polizei konnte die ebenfalls schwer verletzten Männer schließlich fassen. Sie wurden unter Polizeischutz mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

30 Beamte fahnden nach Flüchtigen

An der Fahndung waren insgesamt 30 Beamte der Polizeiinspektionen Neubrandenburg und Anklam sowie die Bereitschaftspolizei aus Anklam beteiligt. Polizeiangaben zufolge sollen die flüchtigen Täter mit bis zu 150 Kilometer pro Stunde auch durch Ortschaften gefahren sein. Einzelheiten über das Motiv für den Raub sind bislang nicht bekannt, die Polizei ermittelt. Der Gesamtschaden ist laut Polizei derzeit nicht bezifferbar.

Männer brachen am Wochenende in Neubrandenburg ein

Bei den beiden 19- und 20-Jährigen handelt es sich um die beiden Tatverdächtigen, die auch für einen Einbruch in einen Raumausstatter in Neubrandenburg verantwortlich sein sollen, bei dem ebenfalls ein Transporter entwendet wurde. Sie waren am gestrigen Dienstag gestellt worden.

