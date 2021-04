Polizeikontrollen in MV: Hunderte Touristen zurückgewiesen Stand: 03.04.2021 08:09 Uhr Die Polizei hat am Karfreitag mehr als 340 Menschen aus anderen Bundesländern aufgefordert, Mecklenburg-Vorpommern wieder zu verlassen. Sie waren mit Autos oder Wohnmobilen ins Land gekommen und konnten keinen "triftigen" Grund für ihren Aufenthalt angeben.

Bei Straßenkontrollen hat die Polizei am Karfreitag zahlreiche Menschen aus anderen Bundesländern aufgefordert, Mecklenburg-Vorpommern zu verlassen. Sie hatten keinen wichtigen Grund, um sich in Mecklenburg-Vorpommern aufhalten zu dürfen. Damit verstießen sie gegen die Corona-Landesverordnung. Sie kamen vor allem aus den benachbarten Bundesländern, aber auch aus Hamburg, Berlin und manche aus Sachsen. Die meisten Verstöße stellte die Polizei entlang der Ostseeküste fest.

Wohnmobile zurückgeschickt

Viele der Kontrollierten wollten ihre Verwandten in Mecklenburg-Vorpommern besuchen. Wenn sie nachweisen konnten, dass sie zur Kernfamilie gehören, durften sie weiterfahren. Andere gaben zum Beispiel auf dem Weg nach Usedom an, sie wollten dort einen Freund abholen oder sie müssten als Kleinunternehmer auf der Insel arbeiten - ohne dies belegen zu können. Sie mussten genauso umkehren, wie viele Wohnmobilfahrer, die nicht nachweisen konnten, dass ihre Kernfamilie in Mecklenburg-Vorpommern lebt. Insgesamt kontrollierte die Polizei weit über 1.000 Fahrzeuge. Von den vielen Autos mit auswärtigen Kennzeichen, die allein auf der B109 Richtung Rügen und Usedom unterwegs waren, zeigten sich die Beamten überrascht. Nach Angaben der Polizei verhielten sich die meisten Kontrollierten freundlich und kooperativ.

Touristische Einreisen nach MV untersagt

Die Polizei und die Ordnungsämter werden am langen Osterwochenende weiterhin Autofahrer kontrollieren, weil es wegen der Corona-Pandemie derzeit verboten ist, als Tourist nach Mecklenburg-Vorpommern zu kommen. Neben mobilen Kontrollen wurden feste Kontrollstellen an den Landesgrenzen sowie an der deutsch-polnischen Grenze eingerichtet. Zwar ist die Einreise als Tourist untersagt. Einheimische hingegen können durchaus Tagesausflüge in Mecklenburg-Vorpommern unternehmen. Es ist Auswärtigen auch erlaubt, in Mecklenburg-Vorpommern seine Kernfamilie zu besuchen, als Eigentümer seine Ferien- oder Zweitwohnung aufzusuchen oder als Dauercamper seinen Wohnwagen auf den Campingplatz zu bringen. Hier muss ein Vertrag vorliegen, der vor dem 31. August 2020 abgeschlossen wurde und über mindestens sechs Monate für das Jahr 2020 und 2021 gültig ist.

Bußgelder für Verstöße gegen Corona-Regeln

Für Verstöße gegen die Corona-Landesverordnung sieht der Bußgeldkatalog Strafen zwischen 150 und 2.000 Euro pro Person vor. Polizei und Ordnungsämter haben angekündigt, mit Augenmaß vorgehen zu wollen. Auf Rügen gab sich unterdessen ein junger Mann als Mitarbeiter des Ordnungsamtes aus. An der Seebrücke in Binz verlangte er von einer Frau 20 Euro in bar wegen eines angeblichen Verstoßes gegen die Corona-Regeln. Die Frau wurde misstrauisch, da der Mann auch keinen Dienstausweis vorweisen konnte. Sie informierte die Polizei. Die Polizei wies darauf hin, dass sie Bußgelder in der Regel nicht bar kassiert.

