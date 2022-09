Polizei probt Ernstfall: Schüsse und Explosionen in Rostock Stand: 27.09.2022 05:26 Uhr Landes- und Bundespolizei, das Deutsche Rote Kreuz und weitere Rettungskräfte haben in Rostock geübt, wie sie auf einen Terroranschlag reagieren würden. Die Übung hat am Montagabend begonnen und dauert bis zum nächsten Morgen.

Explosionen, Schüsse und zahlreiche Einsatzfahrzeuge mit Blaulicht. Im Bereich des Hauptbahnhofs fand in der Nacht zu Dienstag eine der größten Übungen statt, die es jemals in Mecklenburg-Vorpommern gegeben hat. In vier Durchläufen werden verschiedenen Szenarien einer terroristischen Bedrohung oder eines Terroranschlags durchgespielt. Mehr als 1.000 Menschen waren an der Übung beteiligt.

Geschminkte Opfer und Täter

Für die Übung wurden möglichst realistische Bedingungen geschaffen. Dafür waren etwa 300 Statisten im Einsatz, die vom Deutschen Roten Kreuz teilweise als Täter oder Gewaltopfer geschminkt wurden. Bei dem Training kam auch Übungsmunition zum Einsatz, es waren Schüsse und Explosionen zu hören. Ziel war es laut Einsatzleitung, vorallem normale Streifenbeamte auf den Ernstfall vorzubereiten, die ja auch im realen Leben als erste vor Ort sind, bevor Spezialkräfte eingreifen.

Polizeipräsidentin zufrieden - Auswertung folgt

Rostocks Polizeipräsidentin Haman zeigte sich unmittelbar nach der Übung zufrieden mit ihren eingesetzten Polizistinnen und Polizisten. In den nächsten Tagen soll eine detaillierte Auswertung erfolgen. "Ich hab erlebt, wie unsere Einsatzkräfte sehr souverän und sehr routiniert mit der Situation umgegangen sind", sagte Hamann. Trotz der Anspannung seien die Kollegen und Kolleginnen handlungsfähig gewesen und hätten gut kommuniziert. "Ich bin sehr zufrieden mit den Kolleginnen und Kollegen."

Sperrungen schon am Nachmittag

Der Bereich südlich vom Hauptbahnhof wurde bereits ab dem Nachmittag nach und nach weiträumig abgesperrt. Davon waren auch dortige Parkplätze betroffen. Der Hauptbahnhof war vom Abend an nur noch von nördlicher Seite zugänglich. Auch der Betrieb der Straßenbahnen wurde eingeschränkt.

