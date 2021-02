Polizei in Vorpommern weist mehr als 100 Tagestouristen ab Stand: 27.02.2021 16:53 Uhr Bei den verstärkten Corona-Kontrollen hat die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern allein am Sonnabend mehr als 100 Autos abgewiesen. Es gilt nach wie vor eine Verfügung, die Einreisen ohne triftigen Grund untersagt.

Ein Schwerpunkt war der Landkreis Vorpommern-Greifswald mit der Insel Usedom. Nach Polizeiangaben wurde erneut an der Grenze zum Nachbarland Polen, aber auch auf Zufahrtsstraßen innerhalb sowie entlang der Landkreisgrenze kontrolliert. Allein an der polnischen Grenze kontrollierten die Beamten insgesamt etwa 330 Autofahrer, so eine Polizeisprecherin. Etwa 60 von ihnen verzichteten nach der Belehrung durch die Polizei auf die Weiterfahrt. Bei neun Personen fehlte die Einreiseanmeldung. Die Daten wurden von den Beamten zur Weiterleitung an die zuständigen Gesundheitsämter aufgenommen.

Einreisebeschränkungen für Vorpommern-Greifswald

Wegen der landesweit höchsten Inzidenzzahl dürfen auch Bewohner aus anderen Landkreisen Mecklenburg-Vorpommerns nicht in den Kreis Vorpommern-Greifswald einreisen. Für Tagestouristen aus anderen Bundesländern ist ein Besuch in Mecklenburg-Vorpommern generell nicht erlaubt. Darum hat auch der Landkreis Nordwestmecklenburg noch einmal dringend auf das bestehende Einreiseverbot hingewiesen. Auch im Westen des Landes gab es erneut Kontrollen mit Schwerpunkten an der Landesgrenze zu Schleswig-Holstein, auf der Insel Poel und in der Region Bad Doberan. Dabei wurden nach Angaben eines Polizeisprechers in Rostock die Insassen von rund 130 Fahrzeugen überprüft. Auch dort habe es Zurückweisungen gegeben, insbesondere für Personen aus Hamburg, Niedersachsen und Berlin.

Kontrollen an wechselnden Standorten noch bis Sonntag

Allein im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Anklam waren etwa 55 Beamte im Einsatz. Bis zum Nachmittag kontrollierten sie insgesamt 195 Autos aus Mecklenburg-Vorpommern und 317 aus anderen Bundesländern. Dabei nahmen die Polizisten neun Anzeigen wegen einer Ordnungswidrigkeit auf. Auch am Sonntag sollen die Kontrollen fortgesetzt werden. Dabei überprüfen die Ermittler Autos an wechselnden Standorten. Auch mobile Kontrollen sind möglich, so eine Polizeisprecherin.

Zuletzt hunderte Autos mit Touristen abgewiesen

Bereits am vergangenen Wochenende hatte die Polizei vor allem in den Regionen um Boltenhagen, Kühlungsborn und auf der Bundesstraße 109 bei Pasewalk und den Zufahrten zur Insel Usedom insgesamt knapp 1.800 Fahrzeuge kontrolliert. Mehr als 550 Fahrzeuge - unter anderem aus Berlin, Brandenburg, Hamburg und Schleswig-Holstein - mussten umkehren.

