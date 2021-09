Polizei-Ausbildung: Bewerber scheitern beim Sporttest Stand: 02.09.2021 06:40 Uhr Bislang haben sich in diesem Jahr noch nicht genügend Frauen und Männer für eine Ausbildung bei der Polizei in Mecklenburg-Vorpommern beworben, die den Anforderungen entsprechen.

Der Polizei in Mecklenburg-Vorpommern fehlt es derzeit an geeigneten Bewerbern um die Ausbildung zum Polizeimeister beziehungsweise zur Polizeimeisterin. Mehrere Ausbildungsplätze sind seit dem 1. August nicht besetzt. Die Verantwortlichen der Fachhochschule Güstrow haben deshalb eine zweite Bewerbungsrunde gestartet. In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Bewerber stark gesunken. Waren es 2016 noch 1.900 Bewerber, sind es in diesem Jahr bislang rund 1.400 auf 225 Ausbildungs- und Studienplätze.

Nicht alle Bewerber kommen zu den Auswahltagen

Da nicht alle Bewerber die Voraussetzungen erfüllen, werden nur etwa 1.000 eingeladen, wie Wolf Pansow, Leiter des Auswahlverfahres von der Fachhochschule, erklärte. Allerdings erscheinen zu den Auswahltagen nur 780 und nur ein Bruchteil besteht die Tests. Zu ihnen gehören unter anderem ein Diktat, ein kognitiver und ein psychologischer Eignungstest und auch ein Sporttest. Allein beim Sporttest hat sich 2021 die Durchfallquote im Vergleich zum vergangenen Jahr verdoppelt, sagte Pansow.

Fachhochschule startet zweite Bewerbungsrunde

Um mehr geeignete Bewerber zu gewinnen, so Pansow, müssten eigentlich attraktivere Rahmenbedingungen für den öffentlichen Dienst geschaffen werden, so Pansow, beispielsweise durch bessere Aufstiegschancen. Bei der Polizei gebe es gute, aber nicht ausreichend Möglichkeiten. Keine Option sei es, die Tests zu vereinfachen, sie orientierten sich an den Anforderungen, die während der Ausbildung und später im Beruf gestellt werden. Vorerst hat die Fachhochschule eine zweite Bewerbungsrunde gestartet. Wer sich bewirbt und die Tests besteht, könnte am 1. Oktober seine Ausbildung in Güstrow beginnen.

