Stand: 23.02.2023 15:25 Uhr Pasewalk: Geständnis im Prozess um gestohlene Agrartechnik

Im Prozess wegen gewerbsmäßigen Diebstahls von GPS-Technik aus Agrarmaschinen am Amtsgericht Pasewalk hat der Angeklagte am Donnerstag ein Geständnis abgelegt. Der 47-Jährige gab zu, im Juli 2020 mehrere Bordcomputer und andere GPS-Steuertechnik aus Traktoren und Mähdreschern in Vorpommern gestohlen zu haben. Die Technik habe er nach Litauen mitgenommen, um sie dort über das Internet zu verkaufen. Für einen Bordcomputer würden um die 3.000 Euro gezahlt. Grund für die Taten seien Geldprobleme gewesen. Die Polizei kam dem einschlägig vorbestraften Mann auf die Spur und die litauischen Behörden lieferten ihn aus. Der 47-Jährige muss mit einer mehrjährigen Haftstrafe rechnen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 23.02.2023 | 16:30 Uhr