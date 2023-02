Ostsee bei Wismar: Feuerwehr rettet Schweinswal Stand: 03.02.2023 14:50 Uhr Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr haben einen Schweinswal gerettet. Das Tier war in der Wismarbucht gestrandet.

Am Ostseestrand zwischen Boltenhagen und Wismar ist am Donnerstagnachmittag ein gestrandeter Schweinswal entdeckt worden. Eine Spaziergängerin hatte die Feuerwehr informiert. Die konnte den Wal wegen starken Wellengangs nicht per Boot zurück in die Ostsee bringen, so Henning Klüßendorf, Einsatzleiter der Freiwilligen Feuerwehr Hohenkirchen, bei NDR 1 Radio MV. Die Einsatzkräfte hätten sich darum Überlebensanzüge angezogen und das Tier per Hand zurück ins tiefere Wasser geleitet. "Der Wal machte einen fitten Eindruck und ist gleich wieder losgeschwommen", so Klüßendorf.

Schweinswale sind die einzigen Wale, die in der Ostsee leben. Die Tiere gelten hier als vom Aussterben bedroht.

