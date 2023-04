Ostern in MV: Mehr Touristen, mehr Verkehr Stand: 06.04.2023 15:51 Uhr Schulferien, Feiertage - ab in den Urlaub? Die Osterwoche markiert den Start der Tousismus-Vorsaison in MV. Sowohl die Buchungslage als auch der Verkehr im Land könnten sich merklich verdichten.

Noch sind die Hotels in Mecklenburg-Vorpommern nicht ausgebucht, sagte am Montag der Vorsitzende des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga, Lars Schwarz. Die Branche ist Schwarz zufolge nach Corona auch noch nicht ganz zur Normalität zurückgekehrt, was er vor allem in der mit der Energiekrise verbunden Unsicherheit begründet sieht. Nach einem grundsätzlich zufriedenstellenden ersten Quartal steht das Gastgewerbe im Land aber schon in den Startlöchern für die Vorsaison, die mit der Osterwoche startet.

Viele Übernachtungen auf Usedom

"Der Ansturm läuft schon, wir haben schon Anreise, wir haben auch schon seit einigen Tagen das wunderbare blau-weiße Sonnenwetter, für Usedom ganz typisch. Wir freuen uns auf unsere Gäste", sagte der Vorsitzende des Dehoga MV Regionalverbands Ostvorpommern, Krister Hennige, im Interview bei NDR MV Live. Die Nachfrage zu Übernachtungen auf Usedom sei sehr gut, man sei zufrieden mit der Situation. Jedoch verzeichne das Gastgewerbe auf der Insel im Vergleich zu Vorjahr einen geringfügigen Buchungsrückgang, es stünden nach wie vor Zimmer in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen zur Verfügung.

Landesweit schleppender Saisonstart

Eine landesweite Umfrage des Tourismusverbandes MV zeigt: Der Vorbuchungsstand über Ostern liegt in Mecklenburg-Vorpommern diesmal bei nur 46 Prozent, genau zehn Prozent hinter dem des Vorjahres. Weil der Trend aber seit einigen Jahren immer mehr in Richtung sehr kurzfristiger Buchungen geht, rechnen die Touristiker zufolge trotzdem mit einer Auslastung von 63 Prozent – was aber immernoch einen deutlichen Rückgang bedeuten würde. Zwar seien die Top-Quartiere in der ersten Reihe direkt an der Ostsee nahezu ausgebucht. In der zweiten Reihe, vor allem aber im Binnenland, sei noch viel Luft nach oben. Als Gründe für die gesunkene Nachfrage vermutet der Tourismusverband, dass nach der Pandemie das Interesse an Auslandsreisen wieder gewachsen ist. Außerdem würden die Menschen in Zeiten der Inflation nicht so bereitwillig Geld ausgeben.

ADAC: Mehr Verkehr im Norden

Dem ADAC zufolge sind Urlaube in den Alpen sowie an der Nord- und Ostsee über die Ostertage besonders beliebt. Da viele Menschen mit dem Auto verreisen, könnte es auf den wichtigen Reiserouten eng werden. Bundesweit gibt es derzeit mehr als 1.000 Autobahnbaustellen. Besonders dort müssen Autofahrer eine Menge Geduld mitbringen. Laut ADAC wird Gründonnerstag erfahrungsgemäß der staureichste Tag der Osterferien werden. Der Automobilclub erwartet in diesem Jahr generell ein höheres Verkehrsaufkommen als im vergangenen Jahr, da alle Restriktionen weggefallen sind, die damals wegen der Corona-Pandemie zumindest stellenweise noch Bestand hatten, so Sprecherin Katharina Lucá. Verwandtenbesuche, Kurztrips und Ausflugsfahrten in die nähere Umgebung werde das aber kaum beeinträchtigen. Problematisch werde es eher auf den Autobahnen.

Staugefahr auf Autobahnen, Bundes- und Landesstraßen

Dem ADAC zufolge sind folgende Autobahnabschnitte in MV über Ostern besonders staubelastet:

Autobahnkreuz Rostock (A19 und A20)

Autobahnkreuz Wismar (A20 und A14)

Autobahnkreuz Schwerin (A14 und A24)

Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr sieht derzeit außerdem noch hier Staugefahr:

im Bereich der Meiningenbrücke (L21)

im Bereich der Peenebrücke bei Wolgast (B111)

im Bereich der Zecheriner Brücke (B110)

bei Rabensteinfeld (B321)

Hinzu kommen Einschränkungen durch die aktuellen Baustellen in Mecklenburg-Vorpommern. Derzeit gibt es laut Landesamt für Straßenbau und Verkehr rund 40 im Land - siehe Karte. Aufgrund notwendiger Arbeiten könne es zudem stets zu weiteren kurzen Einschränkungen kommen.

Empfehlung des ADAC: Ostersonntag idealer Reisetag

Um staufrei durch das Osterwochenende zu kommen, empfiehlt der ADAC den Ostersonntag als idealen Reisetag. Viele Menschen würden die Feiertage lieber im Kreise der Familie als im dichten Verkehr verbringen. Ein weiterer Stauhöhepunkt droht dem Automobilclub zufolge jedoch dann am Ostermontag, wenn der Rückreiseverkehr vor allem in nördlicher und westlicher Richtung die Straßen füllt.

