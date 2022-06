"Offene Gärten" in MV: Gartenbesitzer laden Besucher ein Stand: 11.06.2022 06:50 Uhr Mehr als 124 Gärtner in Mecklenburg-Vorpommern öffnen heute und morgen wieder ihre Türen für Besucher. Die Aktion "Offene Gärten" findet traditionell am zweiten Juniwochenende statt.

Geöffnet werden dabei nicht nur private Gärten, auch Parks, Stauden-, Schul- und Kräutergarten nehmen an der Aktion teil. Eine Übersicht über alle Teilnehmer sowie die genauen Öffnungszeiten und Angebote hat der Verein "Offene Gärten" auf seiner Website zusammengestellt. Dort können sich Interessenten auf einer Landkarte über die einzelnen Gärten informieren. Vielerorts dürfen sich Besucher auf Kaffee und Kuchen freuen.

Gärten öffnen im September zum zweiten Mal

Die landesweite Aktion fand erstmals 2006 statt und erhält seitdem immer mehr Zuspruch. Aufgrund der hohen Nachfrage öffnen die Gärten am ersten Septemberwochenende ein zweites Mal. Dort präsentieren sich die Gärten dann nicht mehr im frühsommerlichem sondern herbstlichem Kleid. Ein weiterer Höhepunkt des Vereins in diesem Jahr wird die Sommernacht der Gärten am 13. August sein. Auch dort öffnen zahlreiche Gärten ihre Pforten, am Abend werden zudem Lesungen, Musik oder Mitmachaktionen geboten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 11.06.2022 | 08:00 Uhr