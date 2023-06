OB-Stichwahl in Schwerin: Das Kandidaten-Duell am 15. Juni Stand: 06.06.2023 13:04 Uhr Über die Besetzung des Schweriner Oberbürgermeisteramtes wird in einer Stichwahl am 18. Juni entschieden. Drei Tage davor treffen die beiden Kandidaten im Wahl-Duell aufeinander. Karten für die Veranstaltung im NDR Landesfunkhaus in Schwerin können Sie hier gewinnen.

Wer regiert in Zukunft Mecklenburg-Vorpommerns Landeshauptstadt? Zwei Kandidaten treten in der Oberbürgermeister-Stichwahl in Schwerin gegeneinander an: Amtsinhaber Rico Badenschier von der SPD und der AfD-Bundestagsabgeordnete Leif-Erik Holm.

Welche Probleme sehen sie in Schwerin und was sind ihre Lösungen? Das fragen wir sie gemeinsam mit der "Schweriner Volkszeitung" im Stichwahl-Duell am Mittwoch, 15. Juni um 20 Uhr im NDR Landesfunkhaus Schwerin. Das gesamte Duell sehen Sie an dieser Stelle im Livestream.

Karten für das OB-Wahlduell gewinnen

Das Gespräch wird moderiert von Dörthe Graner (NDR) und Michael Seidel ("SVZ") und auf der Bühne von einer Gebärdendolmetscherin übersetzt. Die Debatte wird bei NDR MV Live übertragen. Sie können aber auch im Funkhaus dabei sein: einfach mit dem Formular unten bewerben. Die Zuschauerplätze werden unter den Einsendungen verlost.

Badenschier wirbt mit Stetigkeit

Der Amtsinhaber Badenschier verweist auf seine Bilanz aus der ersten Amtszeit, an die er gerne anknüpfen will: "Ich werde auch natürlich die Wählerinnen und Wähler der anderen Wählergruppen anzusprechen versuchen, damit wir gemeinsam dafür sorgen, dass Schwerin in guten Händen bleibt." Unterstützung bekommt Badenschier von CDU, Linken, Grünen und Unabhängigen.

Holm will Unzufriedene von sich überzeugen

Herausforderer Leif-Erik Holm ist bereit, den "Kampf einer gegen alle" aufzunehmen. Er hoffe, dass die Wähler anderer Kandidaten jetzt noch einmal genau vergleichen, so Holm im Gespräch mit dem NDR. "Es gibt sicherlich viele, die auch mit dem Amtsinhaber unzufrieden sind und deswegen einen anderen Kandidaten gewählt haben, aber der AfD das vielleicht noch nicht ganz zugetraut haben."

