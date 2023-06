Stand: 02.06.2023 10:03 Uhr Alles zur OB-Wahl in Schwerin: Kandidaten und Themen

Am 4. Juni wird in Schwerin ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Fünf Kandidatinnen und Kandidaten treten gegen Amtsinhaber Rico Badenschier (SPD) an. Sie alle haben unterschiedliche Vorstellungen, wie es in der Landeshauptstadt weitergehen sollte.