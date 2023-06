Duell zur OB-Stichwahl Schwerin mit Badenschier und Holm Stand: 15.06.2023 21:07 Uhr Über die Besetzung des Schweriner Oberbürgermeisteramtes wird in einer Stichwahl am 18. Juni entschieden. Am Donnerstag trafen die beiden Kandidaten im Wahl-Duell aufeinander.

Wer regiert in Zukunft Mecklenburg-Vorpommerns Landeshauptstadt? Zwei Kandidaten treten in der Oberbürgermeister-Stichwahl in Schwerin gegeneinander an: Amtsinhaber Rico Badenschier von der SPD und der AfD-Bundestagsabgeordnete Leif-Erik Holm. Eine Zusammenfassung lesen Sie in wenigen Augenblicken auf ndr.de.

Weitere Informationen OB-Wahl in Schwerin: Badenschier und Holm in Stichwahl am 18. Juni Erstmals steht ein AfD-Politiker in einer Stichwahl um den Oberbürgermeister-Posten einer Landeshauptstadt. Die Wahlbeteiligung lag bei 50,6 Prozent. mehr

Das Gespräch wurde moderiert von Dörthe Graner (NDR) und Michael Seidel ("Schweriner Volkszeitung") und auf der Bühne von einer Gebärdendolmetscherin übersetzt.

Badenschier wirbt mit Stetigkeit

Der Amtsinhaber Badenschier verweist auf seine Bilanz aus der ersten Amtszeit, an die er gerne anknüpfen will: "Ich werde auch natürlich die Wählerinnen und Wähler der anderen Wählergruppen anzusprechen versuchen, damit wir gemeinsam dafür sorgen, dass Schwerin in guten Händen bleibt." Unterstützung bekommt Badenschier von CDU, Linken, Grünen und Unabhängigen.

Holm will Unzufriedene von sich überzeugen

Herausforderer Leif-Erik Holm ist bereit, den "Kampf einer gegen alle" aufzunehmen. Er hoffe, dass die Wähler anderer Kandidaten jetzt noch einmal genau vergleichen, so Holm im Gespräch mit dem NDR. "Es gibt sicherlich viele, die auch mit dem Amtsinhaber unzufrieden sind und deswegen einen anderen Kandidaten gewählt haben, aber der AfD das vielleicht noch nicht ganz zugetraut haben."

VIDEO: Vor dem OB-Wahl-Duell: Was bewegt die Wähler in Schwerin? (5 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 15.06.2023 | 20:00 Uhr