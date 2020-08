Dörthe Graner

Hallo, ich bin Dörthe Graner. Geboren wurde ich im Jahr 1971 in Köthen, Sachsen-Anhalt. Dort ging ich auch in den Kindergarten, zur Schule und bestand mein Abitur. Seit 1989 mache ich Radio in Berlin, Magdeburg, Hamburg und Schwerin.

Radio mache ich, weil:

Radio geht ins Ohr, Fernsehen ins Auge.

Das finde ich toll:

Mit Hörern reden, neugierig bleiben, noch staunen können, immer wieder etwas Neues in Mecklenburg-Vorpommern entdecken können.

Das finde ich nicht so toll:

Humorlose, intolerante Menschen.

Motto:

Leben ist das, was passiert, während man eifrig dabei ist, andere Pläne zu machen (John Lennon).