Stand: 05.03.2023 10:18 Uhr Nordwestmecklenburg: Demonstrationen gegen Flüchtlingsunterkünfte

Rund 1.400 Menschen haben gestern bei zwei Demonstrationen gegen geplante Unterkünfte für Flüchtlinge in Nordwestmecklenburg protestiert. In Neukloster versammelten sich laut Polizei bis zu 950 Menschen. Bei einer Gegenveranstaltung am Neumarkt kamen 90 Personen zusammen. Im Gewerbegebiet in Upahl haben am Samstagabend bis zu 435 Menschen demonstriert. Größere Vorkommnisse gab es bei den Demos nicht. In Neukloster wurde vereinzelt Pyrotechnik gezündet, so eine Polizeisprecherin.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 05.03.2023 | 08:40 Uhr