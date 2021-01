Stand: 18.01.2021 12:41 Uhr Nord Stream 2: Umweltverbände legen Widerspruch ein

Umweltverbände haben Widerspruch gegen eine Entscheidung des zuständigen Bundesamtes eingelegt, nach der die Ostseepipeline Nord Stream 2 früher weitergebaut werden darf. Von der Deutschen Umwelthilfe (DUH) und dem Naturschutzbund Deutschland (Nabu) seien entsprechende E-Mails eingegangen, teilte das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) am Montag mit. Damit ist die Genehmigung, die für deutsche Gewässer gilt, vorerst außer Kraft. Am Freitag hatte das BSH einen sofortigen Weiterbau der Pipeline in deutschen Gewässern erlaubt. | 18.01.2021 13:45