27.04.2025 Dritte Liga Handball: Grün-Weiß Schwerin gewinnt

Die Handballerinnen von Grün-Weiß Schwerin haben das letzte Heimspiel in der Dritten Liga überraschend klar gegen TSV Nord Harrislee mit 26:21 (10:8) gewonnen. Die Schwerinerinnen kamen gut ins Spiel, lagen teilweise mit vier Toren vorne. Doch der TSV kam zurück und konnte in der zweiten Hälfte selbst in Führung gehen. Entscheidend war dann der Schlussspurt. Drei Minuten vor Ende bekamen die Gastgeberinnen das letzte Gegentor, konnten in der Zeit bis zum Schlusspfiff selbst noch vier Tore werfen. Schwerin wird die Dritte Liga auf dem dritten oder vierten Platz abschließen, je nachdem wie der Frankfurter HC gegen Altenholz spielt.

